Советское кино славилось не только выдающимися актерами, но и яркими образами животных, которые стали неотъемлемой частью многих фильмов. Эти пушистые и пернатые персонажи часто привносили в сюжеты особую атмосферу и эмоции.

Советское кино славилось не только выдающимися актерами, но и яркими образами животных, которые стали неотъемлемой частью многих фильмов. Эти пушистые и пернатые персонажи часто привносили в сюжеты особую атмосферу и эмоции.Каждое из этих животных оставило свой след в сердцах зрителей и стало символом определенных моментов. Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните эти яркие образы. Вспомните их имена, роли и моменты, которые сделали их известными. Убедитесь, что вы настоящий знаток советского кинематографа.1. Этот кот с необычным именем говорит в конце фильма "Чао".А) Операция "Ы"Б) Иван Васильевич меняет профессиюВ) Бриллиантовая рука2. Птица в этом фильме залетала в открытое окно и сильно напугала злодея, укравшего девушку.А) Бронзовая птицаБ) Любовь и голубиВ) Кавказская пленница3. Эти две собаки жили в доме семьи, где любили еще и птиц. Правда, не все.А) Белый Бим – черное ухоБ) Собачье сердцеВ) Любовь и голуби4. Этот верблюд появляется только в одном эпизоде фильма и смачно плюет человеку в лицо.А) Невероятные приключения итальянцев в РоссииБ) Кавказская пленницаВ) Джентльмены удачи5. Эта собака получила нагоняй от кошки в лифте.А) Иван Васильевич меняет профессиюБ) СамогонщикиВ) Операция "Ы" и другие приключения ШурикаПравильные ответы:1. — Б) Иван Васильевич меняет профессию2. — В) Кавказская пленница3. — В) Любовь и голуби4. — В) Джентльмены удачи5. — В) Операция "Ы" и другие приключения Шурика