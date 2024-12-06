В Камешковском районе будут судить 39-летнего участника музыкальной группы за приобретение и хранение разных наркотиков. Житель Московской области временно переехал в село Усолье, чтобы,

В Камешковском районе будут судить 39-летнего участника музыкальной группы за приобретение и хранение разных наркотиков. Житель Московской области временно переехал в село Усолье, чтобы, как сообщает наш источник, «побыть наедине с природой». Уединение с природой, видимо, подразумевало и сельские занятия – обвиняемый посадил растения и ходил в лес за грибами. Вот только выращивал он коноплю,