5 декабря в шесть часов вечера в городе Струнино загорелся гараж. Он находится возле дома №17 на улице Лермонтова. На место прибыли 8 спасателей и две пожарные машины. Огонь потушили, он

5 декабря в шесть часов вечера в городе Струнино загорелся гараж. Он находится возле дома №17 на улице Лермонтова. На место прибыли 8 спасателей и две пожарные машины. Огонь потушили, он охватил площадь 16 метров, сообщили в МЧС области. К сожалению, пострадал один человек. Подробностей как именно это произошло и почему гараж загорелся – пока