Мужчины погибли при выполнении боевых задач.

Во Владимирской области в начале декабря 2024 года в Камешковском районе простились с 56-летним военнослужащим, что погиб в зоне специальной военной операции на Украине, исполняя боевые задачи. Мужчина заключил контракт в 2022 году. Похороны состоялись 3 декабря.Также в Ковровском районе прошло прощание с 51-летним военнослужащим. Он был призван в ряды Вооруженных Сил России во время частичной мобилизации. Мужчина погиб, выполняя свои обязанности на фронте. Похороны прошли на кладбище села Малышево.Напомним, ранее мы писали, что