Подрядчику поручили капитальный ремонт ФАПа в деревне Савино и обновление вентиляции в городской поликлинике.

В Киржачском районе Владимирской области завершили ремонт двух медицинских объектов после вмешательства прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, стоимость работ превысила 1,6 млн рублей.Контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем, которому поручили капитальный ремонт ФАПа в деревне Савино и обновление вентиляции в городской поликлинике. Работы должны были быть завершены в июле, однако исполнитель не уложился в сроки. Это привело к возбуждению административных дел.Напомним, ранее мы писали, что