Она соединит Ближний и Дальний Аэродром в Первом микрорайоне.

В Кольчугино Владимирской области открыли новую дорогу. Она соединит Ближний и Дальний Аэродром в Первом микрорайоне. Об этом стало известно из сообщения правительства региона.Работы, начавшиеся в июле, охватили участок от улицы Максимова до Веденеева и включали строительство дороги и тротуара протяженностью 750 метров. Глава администрации района Алексей Андрианов подчеркнул, что был проделан комплексный объем работ, включая проектирование, перенос коммуникаций, монтаж освещения и озеленение территории.Напомним, ранее мы писали, что