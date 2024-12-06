43-летний житель Селивановского района проснулся после алкопосиделки и понял, что из его квартиры пропали украшения. Он вызвал полицейских, но не подумал, что делать этого не стоило, ведь ему

43-летний житель Селивановского района проснулся после алкопосиделки и понял, что из его квартиры пропали украшения. Он вызвал полицейских, но не подумал, что делать этого не стоило, ведь ему есть, что скрывать. Историю рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Все произошло в ноябре. Мужчина пил у себя дома с приятелем. От большого количества алкоголя хозяин жилища уснул,