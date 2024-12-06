Необходимо вывести 600 кубометров отходов.

6 декабря мэр Владимира Дмитрий Наумов сообщил о начале разбора сгоревших гаражей и сараев в микрорайоне Заклязьменский, где 22 сентября произошел крупный пожар. На месте работают сотрудники Центра управления городскими дорогами (ЦУГД). Им необходимо вывести 600 кубометров отходов.Обеспокоенность местных жителей была вызвана долгожданным началом уборки, так как после пожара прошло более двух месяцев, и завалы не убирались. Мэр отметил, что администрация города делает все возможное для решения данной проблемы и реакция жителей «абсолютно обоснованна».Напомним, ранее мы писали, что