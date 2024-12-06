В настоящее время проводится разбор гаражей и вывоз отходов на месте пожара в Заклязьменском, доложили в мэрии. Спустя два с половиной месяца горелый хлам все-таки уберут. На месте трудятся

В настоящее время проводится разбор гаражей и вывоз отходов на месте пожара в Заклязьменском, доложили в мэрии. Спустя два с половиной месяца горелый хлам все-таки уберут. На месте трудятся сотрудники ЦУГД. Напомним, крупный пожар случился 22 сентября. Он охватил 2,5 тысячи квадратов. К счастью, обошлось без пострадавших. Но у людей сгорели гаражи и сараи, а