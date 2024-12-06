В Госдуме планируют разработать законопроект, обязывающий эвакуационные службы предупреждать владельцев.

В России, в том числе и во Владимирской области могут вступить в силу новые правила эвакуации автомобилей. Как сообщает ТАСС, в Госдуме планируют разработать законопроект, обязывающий эвакуационные службы предупреждать владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации по телефону.Письма с инициативой уже направлены в соответствующие ведомства, и в ближайшее время будут предложены поправки в закон «О безопасности дорожного движения» и КоАП РФ. Это позволит закрепить обязанность за лицами, принимающими решение о принудительной эвакуации.Напомним, ранее мы писали, что