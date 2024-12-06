Пенсионерка из Владимира накопила долги по кредитам и платежам ЖКХ. Исполнительное производство передали судебным приставам Октябрьского района. Они наложили взыскание на банковские
<a href="https://33live.ru/novosti/06-12-2024-vladimirskaya-prokuratura-zashhitila-pensionerku-u-kotoroj-posle-spisaniya-dolgov-ne-ostavalos-deneg-na-edu.html" target="_blank">Владимирская прокуратура защитила пенсионерку, у которой после списания долгов не оставалось денег на еду</a> - Пенсионерка из Владимира накопила долги по кредитам и платежам ЖКХ. Исполнительное производство передали судебным приставам Октябрьского района. Они наложили взыскание на банковские
[url=https://33live.ru/novosti/06-12-2024-vladimirskaya-prokuratura-zashhitila-pensionerku-u-kotoroj-posle-spisaniya-dolgov-ne-ostavalos-deneg-na-edu.html]Владимирская прокуратура защитила пенсионерку, у которой после списания долгов не оставалось денег на еду[/url] - Пенсионерка из Владимира накопила долги по кредитам и платежам ЖКХ. Исполнительное производство передали судебным приставам Октябрьского района. Они наложили взыскание на банковские