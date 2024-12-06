Пенсионерка из Владимира накопила долги по кредитам и платежам ЖКХ. Исполнительное производство передали судебным приставам Октябрьского района. Они наложили взыскание на банковские

Пенсионерка из Владимира накопила долги по кредитам и платежам ЖКХ. Исполнительное производство передали судебным приставам Октябрьского района. Они наложили взыскание на банковские счета бабушки. Пожилая женщина и так довольствовалась малым – ее пенсия не превышает размер прожиточного минимума. В 2024 году в нашем регионе – это 12 725 рублей для пенсионеров. И с этой маленькой