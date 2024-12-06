Владимирский музей и отель вошли в число победителей конкурса «Отличное место на Золотом кольце». В нем участвовали туристические объекты из всех городов знаменитого маршрута. Эксперты

Владимирский музей и отель вошли в число победителей конкурса «Отличное место на Золотом кольце». В нем участвовали туристические объекты из всех городов знаменитого маршрута. Эксперты оценивали деятельность музеев и гостиниц. Помимо комфорта и эстетики, учитывали заботу о семьях с детьми, безопасность, экологичность и другие нюансы. Среди критериев было и ведение сайта и соцсетей – насколько