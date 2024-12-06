Новогодний салют не планируется, сообщили «Шестому каналу» в мэрии. Жители могут запустить свои фейерверки или полюбоваться на те, что купили соседи. Городской салют в новогоднюю ночь

Новогодний салют не планируется, сообщили «Шестому каналу» в мэрии. Жители могут запустить свои фейерверки или полюбоваться на те, что купили соседи. Городской салют в новогоднюю ночь запускали во Владимире давно – еще до ковидных времен. Теперь же фейерверки отменили и на другие важные праздники – День города и даже День Победы. А в новогоднюю ночь