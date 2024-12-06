Возможные работы прокомментировал губернатор Авдеев.

Во время прямой линии 4 декабря губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на вопросы местных жителей относительно строительства поликлиники на улице Нижняя Дуброва. Глава региона отметил, что в этом районе наблюдается нехватка медицинских учреждений из-за плотной застройки и роста численности населения.Он сообщил, что власти ведут переговоры с владельцем здания, где планируется разместить поликлинику. Губернатор добавил, что дальнейшие шаги зависят от достижения договоренности по цене.Напомним, ранее мы писали, что