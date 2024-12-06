Специалисты владимирского филиала «Т-Плюс» во время планового осмотра трубопровода обнаружили дефект в районе дома №4 на улице Офицерской. В связи с этим на проспекте Ленина и прилегающих

Специалисты владимирского филиала «Т-Плюс» во время планового осмотра трубопровода обнаружили дефект в районе дома №4 на улице Офицерской. В связи с этим на проспекте Ленина и прилегающих улицах в понедельник, 9 декабря, с 9 утра до 8 вечера отключат горячую воду. Горячего водоснабжения не будет на следующих улицах: – ул. Диктора Левитана 1, 26, 27а,