Борьба с мусорным коллапсом в частном секторе Владимира идет полным ходом. Мусоровоз забирает отходы возле сквера «Патриот». Хлам сложен в лодку. Её объем – 8 кубов. В спецмашине таких

Борьба с мусорным коллапсом в частном секторе Владимира идет полным ходом. Мусоровоз забирает отходы возле сквера «Патриот». Хлам сложен в лодку. Её объем – 8 кубов. В спецмашине таких умещается 15. Потребуется несколько подходов, говорят грузчики. На контейнерной площадке ещё остались бревна, горы веток, покрышки и старая мебель. Как рассказывают рабочие, такой мусор обычно складируют