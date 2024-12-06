Идеальный и привлекательный, традиционный и прекрасный – и это не про салат «Оливье», а про наряд на корпоратив или же Новый год. Именно такой образ вы найдете в «Glance». Пайетки, трендовый

Идеальный и привлекательный, традиционный и прекрасный – и это не про салат «Оливье», а про наряд на корпоратив или же Новый год. Именно такой образ вы найдете в «Glance». Пайетки, трендовый зеленый и огромное разнообразие стилистических решений — чего только не найти в салоне «Glance». Российскому модному дому женской дизайнерской одежды уже 22 года и