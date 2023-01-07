Мудрые слова одной из самых красивых женщин мира на все времена.

Мудрые слова одной из самых красивых женщин мира на все времена.Софи Лорен родилась в Италии в 1934 году в больнице для неимущих. Ее мать была учительницей музыки, и жила семья очень небогато. Несмотря на это, девочка выросла талантливой.Рожденная в Риме певица и актриса Софи Лорен во все времена была эталоном стиля, красоты и женственности. Ее тонкий и искрометный ум стал неопровержимым доказательством того, что красивая женщина может быть еще и умной, и тогда эта гремучая смесь поистине опасна. Раскрывая секрет своего успеха, Лорен говорила: надо лишь жить в гармонии со своим сердцем.Ее фразы вмиг становились крылатыми и цитировались женщинами всех народов и наций. Вот несколько ее фраз, которые актуальны в разных жизненных ситуациях."Сексапильность — это на 50% то, что у вас есть, и на 50% то, что у вас есть по мнению всех остальных"; "Ошибки — это часть расплаты за наполненную событиями жизнь"; "Мать должна подумать дважды — один раз за себя, другой — за своего ребенка"; "Ничто не бывает красивым со всех точек зрения", – говорила Софи Лорен.Сейчас величайшей красавице Софи Лорен 88 лет. Она до сих пор придерживается своих главных принципов жизни.