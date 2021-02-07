Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в США. По мнению политолога, Америка на глазах превращается в антиутопию.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал ситуацию в США. По мнению политолога, Америка на глазах "превращается в антиутопию".Член Совета Федерации заявил, что под крики о защите демократии в США началась тоталитарная революция. Об этом свидетельствуют ненависть к своей истории, снос памятников выдающимся деятелям, блокировка аккаунтов бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников.По словам Пушкова, новая американская администрация пытается искоренить любое инакомыслие, навязать всем гражданам единую идею. Сенатор добавил, что недавно в прессе распространились слухи о создании Министерства правды, которое бы боролось с внутренним экстремизмом и дезинформацией."Америка на глазах превращается в антиутопию", – подчеркнул эксперт в своем телеграм-канале.Ранее Алексей Пушков . Он обратил внимание, что в последнее время напряженность в отношениях двух стран только нарастает, и новому американскому президенту не помешала бы сдержанность в подходе к международным делам.Отметим, что телефонная беседа Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в конце января. В Кремле сообщили, что разговор был "рабочим и откровенным" и длился чуть больше получаса. Условий для перезагрузки отношений между Москвой и Вашингтоном пока нет.