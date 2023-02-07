Бизнес-мобилизация: владимирские предприниматели подключились к всероссийскому проекту. Во...

"Бизнес-мобилизация": владимирские предприниматели подключились к всероссийскому проекту.Во Владимире заработала площадка для предпринимателей, желающих помочь фронту. Это часть всероссийского проекта "Бизнес-мобилизация", который охватывает уже более пятисот предпринимателей из 37 регионов страны."Всё для фронта, всё для победы" - сегодня этот исторический лозунг приобретает новый смысл. С каждым днём увеличивается количество людей, которые хотят поддержать бойцов-участников спецоперации и мирных жителей прифронтовых территорий.Евгений Иванов, предприниматель:- Я лично знаю людей, участвующих в операции, мобилизованных. И знаю их проблемы. Неоднократно с ними их обсуждали. Поэтому - цель благая. И помощь необходима.Лариса Емельянова, депутат Законодательного собрания Владимирской области (фракция КПРФ):- Много людей, которые хотят помочь. Но иногда не знают - куда прийти, зачем прийти, как это всё будет. Вот теперь здесь есть этот центр, который и будет отвечать этим запросам.Оказать посильную помощь решили и владимирские предприниматели. В областном центре заработал пункт приёма продукции для фронта. Его организаторы - участники всероссийского проекта "Бизнес-мобилизация".Егор Сигунов, предприниматель, общественный деятель:- Одеяла - это для того, чтобы укрываться, собрано постельное белье. Собрано многое для отопления и обогрева людей, носки, перчатки разные. Собраны вещи, связанные с электрикой, потому что нужно располагаться, связанные с сантехникой.Помимо сбора гуманитарки, проект предусматривает экспертные консультации по налоговым, юридическим, кадровым и другим вопросам для компаний, чьи сотрудники и руководители призваны на фронт. Также владимирские волонтеры выкупили здание на улице Железнодорожная. Здесь ещё не закончен ремонт, но уже скоро комнаты с яркими рисунками на стенах смогут стать временным пристанищем для вынужденных переселенцев.Елена Лазарева, художник, волонтёр:- Люди, приходя в пространство, они просто улыбнутся. Они будут спать и наполняться частичкой той любви, которую не только я, кстати, а каждый человек, который сюда какую-то лепту внес, вложил.Это ул. Железнодорожная, 25.Мобилизованным требуется теплая одежда, средства личной гигиены, нескоропортящиеся продукты. Оказать посильную помощь может каждый житель области.Максим Калашников, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»