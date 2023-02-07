12 районных больниц Владимирской области получили 33 автомобиля «Нива Трэвел», стоимостью свыше 31 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По 4 автомобиля

12 районных больниц Владимирской области получили 33 автомобиля «Нива Трэвел», стоимостью свыше 31 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. По 4 автомобиля получили Кольчугинская центральная районная больница, Муромская городская больница №3, Петушинская и Собинская районные больницы, Гусь-Хрустальная городская больница. По 3 машины – Камешковская центральная районная больница и Суздальская районная больница. По