Главврач Суздальской райбольницы Сергей Тимкин после протеста прокуратуры Владимирской области отменил свой же приказ от 26 января о массовом сокращении 33 санитарок в больнице.

Главврач Суздальской райбольницы Сергей Тимкин после протеста прокуратуры Владимирской области отменил свой же приказ от 26 января о массовом сокращении 33 санитарок в больнице. Региональная прокуратура провела проверку после сюжета «Шестого канала» и признала действия главврача незаконными. Надзорное ведомство направило протест, результатом рассмотрения которого стала отмена приказа. Несмотря на это, проверка в больнице продолжается. Дальнейшая