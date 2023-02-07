Советы психогенетика, которые работают.

Советыпсихогенетика, которые работают.Мир, вкотором мы живем, становится все более неоднозначным, нестабильным и непростым. Мынаблюдали разные стадии и процессы, которые разворачивались на наших глазах,падали, поднимались, опять падали, ползли и снова поднимались. Чего только небыло, но одно точно: все ситуации обязывают нас замедлиться, глубоко и честновстретиться с тем, что мы бы еще долго носили в себе и прятали занеактуальностью.Во временатаких бурных перемен нам нужно оставаться на плаву, жить полноценной жизнью.Нам нужно научиться спокойно переживать любые трудности и делать из лимоновлимонад — хоть в личной жизни, хоть в неконтролируемой окружающейдействительности. Нам необходимо воспитать в себе жизнестойкость.ПОЛЮБИТЬ ПЕРЕМЕНЫЧеловек сослабым эмоциональным интеллектом всегда ищет причину происходящего во внешнихпроявлениях и драматизирует в любой непредсказуемой ситуации. Необходимонаучиться жить, опираясь на себя. В любой ситуации нужно искать ресурсвнутри. Только опора на себя считается настоящей опорой. Опора на другогочеловека — это временный костыль. Человек упадет, едва оставшись без поддержки.Опора — это то,насколько хорошо я себя понимаю. То, что я чувствую и осознаю, является точкойопоры. Если я понимаю реакцию в комплексе, то могу опереться.Внутренниересурсы — это то, насколько хорошо, уверенно и целостночеловек может чувствовать себя безо всякой поддержки извне. То есть это умениечетко осознавать реальное положение дел, выдерживать стресс, при этом сохраняясебя.ЧТО ДАЕТВНУТРЕННЯЯ ОПОРА:Силы для преодоления препятствий и противодействий;Толчок к развитию способностей;Возможность проявить свои лучшие человеческие качества;Освобождение от оков неуверенности, комплексов и пессимизма;Удовлетворение от понимания жизненных процессов;Обеспечивает уважение к людям и жизни.вся наша жизнь должна быть посвящена "прокачиванию" этого внутреннегоресурса.Жизньсостоит из самых разных моментов, в этом ее драма и волшебство одновременно. Ине нужно ждать определенного момента, чтобы начать жить, а значит, встречатькаждый поворот судьбы с интересом и доверием. Это возможно прямо сейчас. Это иесть жизнестойкость.КАЧЕСТВАЖИЗНЕСТОЙКИХ ЛЮДЕЙ:Умеют нестандартно мыслить и принимать решения,которые обязательно приведут их к успеху.Они умеют принимать действительность такой, какая она есть;Знают, что наша жизнь имеет смысл;Отличаются умением находить выход из любых ситуаций;Они жизнелюбивые и энергичные. Интерес к жизни у нихна первом месте, они обладают возможностями для достижения любых поставленных целей;Уверены в том, что все в жизни имеет свой смысл и все— свое предназначение;Уверены в том, что сумеют выйти победителем из любыхжизненных испытаний и вынести жизненный опыт;Оптимистично настроены к миру и людям.КАК ЖЕУКРЕПИТЬ СВОЮ САМОЦЕННОСТЬ И ВЗРАСТИТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОПОРУ?Несколькопростых, но очень действенных техник.1. Отслеживайтесвой внутренний разговор с собой. Как только вы начинаете критиковать,обесценивать, оскорблять самого себя, тут же пресекайте эти мысли и начинайтесебя поддерживать. Так, постепенно вы взрастите в себе внутреннююподдерживающую часть, которая всегда будет за вас. Избавляйтесь от внутреннегодиктата. Это основательно меняет качество жизни. Да, критика бываетконструктивная, но она тоже идет прежде всего через поддержку.2. Как быбанально это ни звучало, начните вести дневник успеха. Каждый день вечеромвыписывайте 10-20 пунктов, за что вы можете себя похвалить. Поначалу делайтеэто каждый день, дальше записывать свои успехи уже не придется, поскольку вашмозг будет сам замечать ваши победы. Потому что любовь к себе — это делотренировки и привычки. Как будто вы взяли красную ручку и подчеркиваете неошибки, а успехи, даже самые маленькие. Там, где фокус нашего внимания, там иразвитие.3. Следующимшагом будет выписать все свои успехи за всю жизнь. Все, чем вы гордитесь, чтосчитаете успехом. И к каждому такому пункту пропишите, какие свои таланты,способности, навыки вы тогда проявили. Это поможет вам осознать свои таланты иувидеть их другими глазами.4. Проговоритевслух самому себе, почему вы ценны. Что ценного есть в вас, для чего высозданы, что можете предложить миру. Без стеснения перечисляйте своидостижения. В эти минуты разрешите себе говорить о себе и заявить о своейценности. Это отличный тренинг по повышению самоценности. Каждый человек,безусловно, ценен самим фактом своего рождения и существования. У каждого изнас — своя миссия, свои дары, свои цели и мечты, и какое бы положение вобществе мы ни занимали, какие бы достижения ни имели — мы ценны. Осознатьвнутри эту ценность, несмотря на стереотипы, несмотря на огромное количествонедостатков, которые мы себе в большинстве случаев придумали, — это огромныйпрорыв в развитии себя как личности.5. И,конечно, быть в любви, в невероятной, наполняющей любви, несмотря на жизненныеобстоятельства. Дефицит любви приводит к разрушениям, неудачам, недопониманию,болезням. Когда нам особенно трудно, в нас будто бы заканчивается любовь.Начинается кризис. В этот момент нужно уметь замедлиться. Важно не толькото, что мы делаем, чтобы выйти из кризиса, а еще и то, что мы делаем, находясьв нем. И поэтому не нужно ускорять процессы, связанные со сращиваниемновых структур и поиском новых смыслов, нужно давать им время расцвести иобразоваться, выдерживая и проживая при этом всю боль, все сложности, позволяяим просто случиться. И тогда, жизнь почти всегда дает шанс восстановить этотток любви. Обычно такая возможность приходит к нам через других, через совершеннонеожиданную и очень уместную протянутую руку помощи. Если мы эту помощьпринимаем с открытым сердцем, то в сердце рождается благодарность, а отблагодарности до любви, считанные шаги. И снова мы в потоке, счастливы иуспешны. Мы готовы к любым переменам в жизни, с улыбкой встречаем и преодолеваемих!