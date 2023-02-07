Минздрав Владимирской области сослался на финансовые трудности. После сюжета «Шестого канала» о более 30 сотрудниках суздальской райбольницы, которые оказались под угрозой сокращения, в

Минздрав Владимирской области сослался на финансовые трудности. После сюжета «Шестого канала» о более 30 сотрудниках суздальской райбольницы, которые оказались под угрозой сокращения, в соцсетях министерства появился пост с разъяснением. Опубликовали его около 12 ночи в день выхода нашего материала. Как следует из ответа чиновников, в прошлом году в медучреждении якобы необоснованно переплатили зарплату. В результате