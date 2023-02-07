Народные приметы 8 февраля: какое блюдо нельзя есть в день Фёдора Студита, чтобы не попасть в...

Народные приметы 8 февраля: какое блюдо нельзя есть в день Фёдора Студита, чтобы не попасть в неприятности.Православная церковь 8 февраля почитает память Феодора Студита – византийского церковного деятеля. Святой, живший в Константинополе в конце VIII-начале IX веков, был игуменом Студийского монастыря. Он совершил немало чудес, лечил людей и от недугов. По поверьям, Феодор был смелым человеком, который не боится сказать правду императорам.8 февраля покойники тоскуют по своим близким и по родной земле. В народе же этот день поминовения Феодора называли днем Фёдора Студита или Фёдора Поминальника. В честь него готовили блюда, в основном, из бобовых культур. В приоритете – гороховая каша, которую должен был попробовать каждый домочадец.Обязательно в праздник всей семьей садились за стол, трапезничали и вспоминали тех, кто уже давно отошел к Господу.На Феодора нужно ходить только в свежей и чистой одежде. И в голове тоже должны быть светлые мысли - тогда злые духи обойдут Вас стороной.В старину в этот день защищались от духов различными способами: клали на порог топор, рисовали на окнах кресты, вешали у двери пучок крапивы или рябины. А также окропляли дом святой водой и ходили в церковь, ставили свечи.Запреты в день святого Федора СтудитаНельзя делать уборку, пользоваться метлой или веником – можно вымести всю удачу из дома.Не стоит приниматься за новые дела и задачи – они не будут успешными, но принесут проблемы.Не ели в этот день картофель и любые блюда с его использованием - приведет к болезням или неприятностям.Девушкам и женщинам не стоит в праздник долго в зеркало собой любоваться - увидите в отражении нечистую силу.Девушкам не советуют знакомиться с парнями - под личиной незнакомца могла скрываться нечистая сила или злой колдун.Приметы не рекомендуют впускать в дом чужих домашних животных, особенно трехцветных котов.Народные приметы:какая погода в этот день, такая и весна будет;пасмурно и снег — весна поздняя, сырая, слякотная и холодная;ясный день — весна ранняя и тёплая;кошка подолгу сидит на подоконнике и смотрит на улицу — чувствует приход скорого тепла;лошадь часто вздрагивает — перед снегопадом;синицы утром поют — к морозам.Фото: https://www.pxfuel.com/