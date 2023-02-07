Народный фронт во Владимирской области доставил землякам на передовую специальные средства...

Народный фронт во Владимирской области доставил землякам на передовую специальные средства разведки.Среди них - самое необходимое. Это квадрокоптеры, инверторы, тепловизоры, пауэрбанки, дальномеры, карты памяти и многое другое. Для военного госпиталя представители президентского движения привезли костыли, мёд и вязаные носки, а также письма и рисунки от детей. Все это было собрано жителями Владимирской области. Объявлен сбор средств на приобретение дронов, противодронных ружей, приборов ночного видения и прицелов. Сделать свой вклад в общее дело может каждый. Для этого нужно зайти на сайт движения «Все для Победы» и в региональной вкладке Владимирской области оформить перевод.- Ребят, мы очень хотим, чтобы все это помогло вам одержать победу.- Огромное вам спасибо. На сегодняшний день война требует более продвинутых решений. Наши заявки и постоянная помощь со стороны администрации, со стороны "Народного фронта", регулярные поставки таких вещей, как квадрокоптеры, таких вещей, как элементы питания, флешки, ночные тепловизоры, дальномеры и т.д. - все это помогает в современных условиях вести современный бой.Это помощь разведке, выявление противника, это своевременное пресечение каких-то поползновений в нашу сторону. Возможно, каких-то ударов и т.д. Для вывоза раненых привозятся медикаменты. Сегодня привезли веревки, кошки, зажимы - все это необходимо. Огромное вам спасибо. По возможности, нам необходимо больше прицелов ночного видения, "ночных гляделок". Друзья, нам нужна помощь. Без вашей помощи нашей общей победы не будет. Мы все вместе, мы - едины. Воюем за вас, помогайте нам!