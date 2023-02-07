Только спустя годы Александр Маршал понял свою ошибку.
Только спустя годы Александр Маршал понял свою ошибку.
65-летний музыкант
и певец Александр Маршал за свою жизнь был трижды женат. К сожалению, ни один
из трех браков не стал для мужчины счастливым, все закончились разводом. Сейчас
музыкант в отношениях, но совместных детей с нынешней возлюбленной, которая
младше его на 36 лет, у него нет, хотя он был бы рад стать отцом еще раз.
Спустя годы,
Александр Маршал признается: дети его почти не видели. Оставивший дочь и сына
без отца, артист, конечно, жалеет, но объясняет это по-своему. Музыкант
говорит, что это обратная сторона популярности и успеха. В разговоре с Маршал оправдался за прошлое проведение.
Мужчина говорит,
что быть артистом — это не спать по ночам, проводить время в дороге и почти не
видеть семью. Третья жена Маршала Наталья тоже не выдержала такого и развелась.
Сейчас 25-летний Артем, сын Александра, переехал к папе. Кажется, пришло время
налаживать отношения.
Александр Маршал
говорит, что и его отец был таким же. Он работал военным летчиком, а потому приходил
домой только поздно ночью. Но даже так, музыкант всегда уважал своего родителя.
"Он меня не
воспитывал, у него не было времени. Но я видел, как он живет, как выходит из
различных ситуаций, как общается с людьми", — рассказывает артист.