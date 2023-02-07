Только спустя годы Александр Маршал понял свою ошибку.

Только спустя годы Александр Маршал понял свою ошибку.65-летний музыканти певец Александр Маршал за свою жизнь был трижды женат. К сожалению, ни одиниз трех браков не стал для мужчины счастливым, все закончились разводом. Сейчасмузыкант в отношениях, но совместных детей с нынешней возлюбленной, котораямладше его на 36 лет, у него нет, хотя он был бы рад стать отцом еще раз.Спустя годы,Александр Маршал признается: дети его почти не видели. Оставивший дочь и сынабез отца, артист, конечно, жалеет, но объясняет это по-своему. Музыкантговорит, что это обратная сторона популярности и успеха. В разговоре с Маршал оправдался за прошлое проведение.Мужчина говорит,что быть артистом — это не спать по ночам, проводить время в дороге и почти невидеть семью. Третья жена Маршала Наталья тоже не выдержала такого и развелась.Сейчас 25-летний Артем, сын Александра, переехал к папе. Кажется, пришло времяналаживать отношения.Александр Маршалговорит, что и его отец был таким же. Он работал военным летчиком, а потому приходилдомой только поздно ночью. Но даже так, музыкант всегда уважал своего родителя."Он меня невоспитывал, у него не было времени. Но я видел, как он живет, как выходит изразличных ситуаций, как общается с людьми", — рассказывает артист.