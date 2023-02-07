Египетские каникулы Кристины Асмус чуть не закончились трагедией.

Египетские каникулы Кристины Асмус чуть не закончились трагедией.Актриса театра икино, звезда скандального фильма "Текст" Кристина Асмус сейчасотдыхает в Египте. Помимо пляжей и отелей блондинка устроили и культурнуюпрограмму. Она призналась поклонникам, что давно хотела исполнить одну мечту.Почти 14 летКристина мечтала посетить Гизу и увидеть пирамиды древних фараонов. Еще будучи студенткойинститута, она грезила о древних сооружениях в далекой стране. Своими приключениямиона делится в социальных сетях. Однако, Асмус даже не могла предположить,насколько условия поездки будут жесткими.Оказывавшаясявнутри пирамиды Кристина Асмус чуть не лишилась чувств, но увы, не от красоты увиденного.Из-за жары снаружи внутренние коридоры пирамиды Хеопса были душными, и казалисьеще меньше, чем они есть на самом деле. А внутри нужно и вовсе карабкатьсяпочти на коленях по узким и извилистым коридорам пирамиды."И внутрибыло не просто жарко, а прям нечем дышать", — говорит Кристина в микроблоге.Однако, посещениепирамиды Хеопса все равно впечатлило актрису. Она заявила, что это было большимсобытием. Возможно, Кристина Асмус захочет вернуться в Египет, чтобы повторитьсвой героический поступок.