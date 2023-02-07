Прокуратура Владимирской области проверяет законность массового увольнения санитарок. Прокуратурой...

Прокуратура Владимирской области проверяет законность массового увольнения санитарок.Прокуратурой Владимирской области организована проверка по информации о массовом сокращении санитарок в ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».Уже установлено, что процедура сокращения санитарок руководителем медицинского учреждения нарушена, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Врио облпрокурора Андрей Жугин выехал в Суздаль, где встретился с младшим медицинским персоналом больницы. Он выслушал пришедших на встречу, принял от них заявления.Также во встрече участвовал министр здравоохранения области Артём Осипов, главный врач медицинского учреждения Сергей Тимкин.По всем обращениям прокуратурой с привлечением специалистов Государственной инспекции труда региона будут проведены проверочные мероприятия, при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, заыерили в надзорном ведомстве.Фото: пресс-служба облпрокуратуры.