Прокуратура Владимирской области проверяет законность массового увольнения санитарок.
Прокуратурой...
Прокуратура Владимирской области проверяет законность массового увольнения санитарок.
Прокуратурой Владимирской области организована проверка по информации о массовом сокращении санитарок в ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница».
Уже установлено, что процедура сокращения санитарок руководителем медицинского учреждения нарушена, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Врио облпрокурора Андрей Жугин выехал в Суздаль, где встретился с младшим медицинским персоналом больницы. Он выслушал пришедших на встречу, принял от них заявления.Также во встрече участвовал министр здравоохранения области Артём Осипов, главный врач медицинского учреждения Сергей Тимкин.
По всем обращениям прокуратурой с привлечением специалистов Государственной инспекции труда региона будут проведены проверочные мероприятия, при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, заыерили в надзорном ведомстве.
Фото: пресс-служба облпрокуратуры.