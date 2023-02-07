«Ростелеком» подал в полицию более 100 заявлений о хищении кабеля и мошенничестве во Владимирской и...

«Ростелеком» подал в полицию более 100 заявлений о хищении кабеля и мошенничестве во Владимирской и Ивановской областях.За прошедший год «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях зафиксировал более 100 случаев повреждения и хищения кабеля, мошенничества с оборудованием. Ущерб, нанесенный «Ростелекому» противоправными действиями, составил свыше полутора миллионов рублей.По каждому факту правонарушений провайдер обращается в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Так, сейчас расследуется дело о хищении кабеля во Фрунзенском районе города Владимира. Злоумышленники срезают медные провода так называемой «последней мили» в подъездах многоквартирных жилых домов. В результате все абоненты дома остаются без связи. Кроме того, зарегистрировано несколько заявлений о мошенничестве по приобретению различного оборудования провайдера без оплаты.Михаил Зеленов, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях по безопасности:«Хищение медного кабеля до сих пор остается для службы безопасности компании серьезной проблемой. Отмечу, что такого рода деяние — это уголовное преступление, за которое предусмотрены реальные сроки лишения свободы: от полутора до десяти лет. Кроме того, Уголовный кодекс устанавливает ответственность и за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, в том числе линий связи. В январе текущего года мы уже 16 раз обращались в полицию. Похищено 450 метров кабеля, а ущерб составил 50 тысяч рублей».Кодыр Саттаров, директор сервисного центра ПАО «Ростелеком» во Владимире:«Устранение аварий после хищения кабеля отнимает силы и время технических специалистов филиала. Поэтому все больше объектов нашей инфраструктуры оборудуем сигнализацией и камерами видеонаблюдения. Надеемся, что эти меры снизят количество преступлений. Также просим жителей проявлять бдительность и не пускать чужих людей в подъезды».ПАО «Ростелеком» призывает граждан к сотрудничеству! При подозрении о том, что происходит хищение или порча кабеля, незамедлительно сообщайте в полицию.Фото: пресс-служба филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях