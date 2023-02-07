Утром 7 февраля в поселке Боголюбово случился пожар в храме на улице Ленина, 51в. Из здания эвакуировали 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в тревожное ведомство

Утром 7 февраля в поселке Боголюбово случился пожар в храме на улице Ленина, 51в. Из здания эвакуировали 50 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Вызов в тревожное ведомство поступил около 9:23. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось сильное задымление внутри храма. Пожарные не дали огню распространиться и потушили пламя на площади 5 кв.м. Горело имущество