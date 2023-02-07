Деньги взысканы после вмешательства прокуратуры.

В Гусь-Хрустальном прокуратура заставила горбольницу погасить 8,5 млн рублей долга по госконтрактам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По итогам проверки Гусь-Хрустальной городской больницы выяснилось, что медучреждение задолжало 40 предпринимателям крупную сумму за поставку лекарств, расходных и комплектующих материалов, электрооборудования, горюче-смазочных материалов. Главврачу внесено представление.Задолженность по договорам погашена в полном объёме.