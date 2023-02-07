Полицейские и представители городской администрации провели во Владимире очередной рейд «Ночной город», в рамках которого пресекли почти 50 административных нарушений, отстранили от

Полицейские и представители городской администрации провели во Владимире очередной рейд «Ночной город», в рамках которого пресекли почти 50 административных нарушений, отстранили от управления двоих нетрезвых водителей и предотвратили два дистанционных преступления. Большая часть нарушений – несоблюдения ПДД. По информации УМВД России по Владимирской области, водители ездили по встречной полосе, а пешеходы перебегали дорогу в неположенном