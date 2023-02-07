Вести. Век ХХ: работники шпульной фабрики в Петушках не раз удостаивались звания ударников...

"33Live.Ru Век ХХ": работники шпульной фабрики в Петушках не раз удостаивались звания ударников коммунистического труда.В советские годы одним из лучших показателей жизни трудового коллектива были победы в соревнованиях за звание ударников коммунистического труда.Отличниками производственной дисциплины во Владимирской области не раз становились работники шпульной фабрики в Петушках. Она была основана 110 лет назад. Увы, сейчас о предприятии напоминает разве что бывший фабричный, а теперь - городской ДК (который в народе называют "Катушкой") и архивные кадры киножурнала "Наш край".В эфире - "33Live.Ru Век Двадцатый".