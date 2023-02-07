Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Бизнес-мобилизация Прием гуманитарки для фронта и помощь...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Бизнес-мобилизацияПрием гуманитарки для фронта и помощь переселенцам. Владимирские предприниматели подключились к всероссийскому проекту "Бизнес-мобилизация".- Приёмные внукиНа помощь придут "Бабушка и дедушка на час". Новый социальный проект запустили в Вязниковском районе.- Заколлембали!И нашествие насекомых - посреди зимы! Владимирцы делятся кадрами "подснежных" микроскопических коллембол.