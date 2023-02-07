Во Владимире 8 февраля частично перекроют улицу Мира со стороны улицы Усти-на-Лабе. Об этом сообщили в мэрии областного центра. Всё дело в том, что на этом участке будут вестись работы по

Во Владимире 8 февраля частично перекроют улицу Мира со стороны улицы Усти-на-Лабе. Об этом сообщили в мэрии областного центра. Всё дело в том, что на этом участке будут вестись работы по обрезке ветвей деревьев, нависающих над проводами уличного освещения. Движение будет ограничено с 10.00 до 12.00. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и