Напомним, что с 10 февраля проезд в автобусах и троллейбусах подорожает до 30 рублей.
Во Владимире стоимость проездных для школьников и студентов сохранится на прежнем уровне. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.
Напомним, что с 10 февраля проезд в общественном транспорте подорожает до 30 рублей.
«Рассмотрели варианты сохранения льгот. Поручил «Владимирпассажиртрансу» не повышать цены на проездные для школьников и студентов», - уточнил градоначальник.
Таким образом, учащиеся школ продолжат платить 330 рублей, а студенты - 550.
А вот стоимость единого социального проездного билета подорожает на 47 рублей и составит 534 рубля.