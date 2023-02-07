Напомним, что с 10 февраля проезд в автобусах и троллейбусах подорожает до 30 рублей.

Во Владимире стоимость проездных для школьников и студентов сохранится на прежнем уровне. Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов.Напомним, что с 10 февраля проезд в общественном транспорте подорожает до 30 рублей.«Рассмотрели варианты сохранения льгот. Поручил «Владимирпассажиртрансу» не повышать цены на проездные для школьников и студентов», - уточнил градоначальник.Таким образом, учащиеся школ продолжат платить 330 рублей, а студенты - 550.А вот стоимость единого социального проездного билета подорожает на 47 рублей и составит 534 рубля.