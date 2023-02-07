Во Владимирской области 33 новых автомобиля поступили в 12 районных больниц. Машины «Нива Трэвел»...

Во Владимирской области 33 новых автомобиля поступили в 12 районных больниц.Машины «Нива Трэвел» должны были поставить до 1 апреля, но они пришли в январе, отметила пресс-служба Правительства ВО.- по 4 авто получили Кольчугинская ЦРБ, Муромская горбольница №3, Петушинская и Собинская районные больницы, Гусь-Хрустальная городская больница.- по 3 машины – Камешковская ЦРБ и и Суздальская районная больница.- по 2 – Киржачская и Ковровская районные больницы.- по 1 – Гороховецкая, Селивановская и Юрьев-Польская ЦРБ.Фото: пресс-служба Правительства ВО.