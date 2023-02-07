Во Владимирской области 8 февраля при повышенной влажности ожидается погода без осадков, до 6...
Во Владимирской области 8 февраля при повышенной влажности ожидается погода без осадков, до 6 градусов мороза.
По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%.
Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха во Владимире и области ночью -9…-10, днём до 6 градусов ниже 0.
8 февраля православная церковь вспоминает преподобного Ксенофонта и супруги его Марии. В старину люди делали вывод о предстоящей погоде даже по поведению мышей: если на Ксенофонта они выбираются из-под снега, следует ждать оттепели.
В этот день метель была дурным знаком и указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».
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