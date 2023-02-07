В обоих случаях причиной карантина стали инфицированные лисы.

Во Владимирской области за неделю обнаружено два очага бешенства животных. Об этом сообщает Роспотребнадзор.В обоих случаях причиной карантина стали инфицированные лисы. Ограничения введены в городе Камешково и деревне Побочнево Ковровского района.На местах проводятся все необходимые профилактические, диагностические и иные мероприятия. Специалисты вакцинируют пострадавших, а также контактных животных и людей.Напомним, что бешенство передаётся через укусы. Далее следует поражение центральной нервной системы и летальный исход.