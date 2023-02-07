Во Владимирской области запущена новая линия производства удобрений. В Гусь-Хрустальном запущена...

Во Владимирской области запущена новая линия производства удобрений.В Гусь-Хрустальном запущена новая линия производства удобрений. Экологически чистых - из торфа и куриного компоста с владимирских птицефабрик.Органические удобрения эффективные и дешевые, пользуются спросом в стране и за рубежом. Новую площадку возводили 4 месяца. Инвестировали в проект 80 миллионов рублей, сообщил на своей странице депутат Госдумы Игорь Игошин. Ожидается, что в марте предприятие примет на работу 28 человек.