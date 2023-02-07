Во Владимирской области прокуратура защитила права инвалидов. Ковровской городской прокуратурой...

Во Владимирской области прокуратура защитила права инвалидов.Ковровской городской прокуратурой установлено, что в ДК им. В.И. Ленина пандус не соответствует требованиям законодательства.Угол его наклона превышает допустимый, а ширина, наоборот, менее установленного норматива, что затрудняет перемещение по нему маломобильных граждан. А прозрачные стеклянные двери не обозначены специальными контрастными символами для слабовидящих людей, отсутствуют тактильные таблички для граждан с нарушением зрения, сообщила пресс-служба обпрокуратуры.Руководителю учреждения культуры внесено представление. В отношении виновных лиц возбуждено два дела об административном правонарушении по статье "Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов".Фото https://www.pxfuel.com/en