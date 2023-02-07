Во Владимирской области запустили социальные проекты Бабушка на час и Внуки деда. Бабушка на...

Во Владимирской области запустили социальные проекты "Бабушка на час" и "Внуки деда"."Бабушка на час" и "Внуки деда" - два социальных проекта, которые запустили в Вязниках. Подопечные "Пансионата им. Глинки" помогают семьям, где воспитываются дети с особенностями развития. В том, что чужих внуков не бывает, убедилась Ольга Яцык.- Можно к вам? А где Лиза?- Заждались вас...Фаина Викторовна спешит к своей "внучке" Лизе. Будучи "серебряным волонтером" пансионата имени Глинки, она принимает участие в проекте "Бабушка на час". Уже полгода пенсионерка общается с девочкой и помогает маме Лизы в ее воспитании. Марина говорит, что теперь может выполнить намного больше дел, ведь ребенок с ДЦП нуждается в особом внимании.Марина Михайлова, мама Лизы:- Сначала да, переживала, как тут все будет, но потом на деле оказалось, что Лиза полюбила даже, как своих бабушек, ждет. Всегда бабушка с подарками, с гостинцами, с играми.Фаина Викторовна счастлива, что может дарить любовь детям, так как своих внуков у нее нет. В пансионат она попала в тяжелом состоянии - почти не вставала с кровати. Но любовь и поддержка персонала сотворили чудо, и теперь вместе со своими коллегами по проекту женщина рада помочь другим. Говорит - и сама успевает учиться у Лизы чему-то новому.Фаина Овсянникова, жительница пансионата им. Глинки:- Что ей интересно, стараюсь запоминать, что ей хочется, что интересно. Чтобы в следующий раз приехать и какую-то игру или рисунок какой-то привезти, чтобы с ней игрой заниматься, разрисовывать что-то или читать какую-то книгу.Кроме бабушек, к внукам спешат и дедушки. Мужская половина пансионата также участвует в этой важной работе. Так родился проект "Внуки деда".Екатерина Сергеева, директор пансионата им. Е.П. Глинки:- На сегодняшний день у нас в проекте принимают участие девять человек. Пять бабушек и четыре дедушки. Вот из этой категории ребятки очень хорошо принимают наших дедушек и бабушек. Самому молодому нашему дедушке - 47 лет. Самому старшему дедушке – 82.Все эти люди поражают своей любовью к жизни и желанием развиваться. Они поют, читают, готовят, играют на музыкальных инструментах и занимаются рукоделием. В стенах пансионата можно увидеть персональные выставки многочисленных авторов.Ольга Яцык, корреспондент:- У каждого жильца пансионата есть свой персональный адрес. Например, сейчас я нахожусь в Переулке Надежды, квартира 13.Здесь живет Наталья Идрисова - мастер в технике квиллинг. Из бумаги она создает шедевры и учит этому своих "приёмных внуков". Для нее это способ поделиться творчеством и, конечно же, помочь другим. У Натальи трое подопечных - два мальчика и девочка.Наталья Идрисова, житель пансионата им. Глинки:- Я с детства в этом принимаю участие. Сама такая же была. И хочу сказать, что этим детям помогать надо. Мамам очень тяжело. Я иду туда от души. По зову сердца."Добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия" - это слова Елизаветы Глинки. Более известной как Доктор Лиза. Российского врача и филантропа, в честь которой и был назван пансионат. И здесь всегда найдутся люди, которые захотят участвовать в проектах "Бабушка на час" и "Внуки деда". Ведь что это, если не добро и милосердие, выраженное в делах?Ольга Яцык, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”