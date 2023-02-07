Волочкова попала в скандал.

Волочкова попала в скандал.Россияне до сих пор активно обсуждают недавнее интервью с участием балерины всея Руси. Во время беседы журналистка Алена Жигалова подливала своей гостье любимое просекко, а потом задавала ей вопросы. На некоторые из них артистка ответить не смогла, да еще и ее выходки время от времени, по мнению комментаторов, были неадекватными: Анастасия Волочкова смеялась невпопад и по традиции на камеру раздвигала ноги в шпагате.В итоге выход шоу с участием танцовщицы закончился настоящей вакханалией, ведь на просторах Интернета страсти не утихают. Часть россиян ругает журналистку: мол, она выставила балерину посмешищем, закрыв глаза на то, что артистка ей не чужой человек. Другие же стали критиковать саму блондинку за то, что она позволила себе фривольности.К слову, Анастасия Волочкова уже прокомментировала свое поведение во время съемок усталостью: длительный перелет, громкий день рождения... Артистка просто не успела отдохнуть! Ну, а теперь пришел черед Алены Жигаловой объясниться за интервью, ставшее по-настоящему скандальным.Ведущая, как пишет , заметила, что между ней и известной блондинкой царят профессиональные отношения, да и она, как журналист, не возлагала на себя ответственность "спасать" свою гостью. По ее словам, такой формат шоу может обратить внимание на важные вещи."В творческой тусовке и в близком окружении все прекрасно знают о проблемах Насти, но никто ничего не делает", – сказала Алена Жигалова.