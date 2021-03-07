Завтра вся планета будет отмечать Международный женский день. Но отечественные правоохранители решили устроить дамам праздник уже сегодня.

Завтра вся планета будет отмечать Международный женский день. Но отечественные правоохранители решили устроить дамам праздник уже сегодня.Сотрудники Росгвардии в субботу организовали в торгово-развлекательных комплексах Москвы праздничный флешмоб. Гвардейцы исполнили для представительниц прекрасного пола множество композиций, а офицеры вручали женщинам цветы.Музыкальный коллектив под руководством начальника главного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова исполнил для публики музыку разных жанров: военные играли и классику, и джаз и современную эстрадную музыку. В частности, в столичных ТРЦ прозвучали произведения Исаака Дунаевского "Как много девушек хороших", Андрея Эшпая "А снег идёт", Андрея Петрова "Эй, моряк" и многие другие отечественные и иностранные шлягеры.Женщины были под впечатлением от выступления солистов оркестра Росгвардии. Среди них была заслуженная артистка Татарстана Малика Разакова, а также лауреаты международных музыкальных конкурсов Алексей Толстокоров и Дарья Пантюшова. Дирижёрами выступили заслуженный артист России подполковник Аркадий Шмелев и начальник симфонического оркестра подполковник Дмитрий Шибаев.Представители Росгвардии отметили, что сотрудники ежегодно поздравляют дам с Международным женским днём. Так, годом ранее они устроили праздничный концерт на нулевом километре в Москве.