Завтра во всём мире будет праздноваться Международный женский день. Но многие россияне захотели поздравить представительниц прекрасного пола уже сегодня.

Завтра во всём мире будет праздноваться Международный женский день. Но многие россияне захотели поздравить представительниц прекрасного пола уже сегодня.Среди них были и участники всероссийского конкурса "Большая перемена". Они поддержали тематическую акцию "Бабушкин фирменный пирог", приуроченную к 8 марта.Участникам акции необходимо было испечь пироги для своих родных и близких женщин: бабушек, матерей и сестёр. Организаторы мероприятия предложили всем желающим нарядиться в фартуки и на день стать настоящими кондитерами. Детям и подросткам нужно было испечь пироги по уникальным рецептам и поделиться получившимися десертами в социальных сетях.К акции присоединились юные россияне из разных регионов страны. Фотографии и видеоролики с процессом приготовления и получившимися результатами они разместили на официальной странице "Большой перемены" во ВКонтакте.Ранее российских женщин необычно поздравили и сотрудники Росгвардии. Правоохранители организовали музыкальный флешмоб в торговых центрах Москвы, где военный оркестр исполнил для них музыку самых разных жанров, а офицеры вручали дамам цветы. Для россиянок пели и выступали заслуженные артисты России и участники международных музыкальных конкурсов.