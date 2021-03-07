Ее главная цель - недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах.

Управление гражданской защиты города Владимира информирует: в период с 9 марта по 23 апреля в городе будет проводиться профилактическая акция «Безопасный лед». Ее главная цель - недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах.В виду погодных условий в настоящее время прочность льда на водоемах значительно ослабла, с наступлением календарной весны возросли риски возникновения происшествий на водных объектах. Обеспечение безопасности, предупреждение гибели людей на водных объектах в весенний период - одна из основных задач профилактической работы проводимой администрацией города, ее структурными подразделениями, Управлением гражданской защиты города, полицией, Центром ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области.Под особым контролем в период акции будут находиться традиционные места зимней рыбалки, несанкционированных выездов автотранспорта и выхода людей на лед водных объектов.В образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования пройдут профилактические занятия и беседы о правилах поведения на водных объектах в весенний период, об опасности и запрете пересечения водоемов по льду в период весеннего половодья.Управление гражданской защиты города напоминает об опасности нахождения весной на льду водных объектов и об ответственности за нарушение правил охраны жизни людей. На основании Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.В целях обеспечения безопасности на льду водных объектах, Управление гражданской защиты города рекомендует ознакомиться с прилагаемой памяткой.В случае возникновения происшествий, вызов экстренных оперативных служб осуществляйте с городского/сотового телефона по номеру:- спасателей - «01»/«101»- скорой медицинской помощи -«03»/«103»- полиции - «02»/«102»Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».