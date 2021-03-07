В этом году в этот перечень включены 7 вакансий в школах нашего региона.

До 15 апреля Департамент образования принимает заявки от претендентов на вакантные должности учителей в образовательных организациях Владимирской области, включённые в перечень федеральной программы «Земский учитель».В этом году в этот перечень включены 7 вакансий в школах нашего региона: учителей русского языка и литературы – в СОШ № 36 пос. Балакирево Александровского района, Большевсегодиченской ООШ Ковровского района, Головинской СОШ Судогодского района, СОШ № 2 г. Лакинск и Сновицкой СОШ им. С.Н. Белкина Суздальского района; учителя географии – в СОШ № 2 ЗАТО г. Радужный; учителя математики – в Средней школе № 5 Кольчугинского района.Программа «Земский учитель», которая реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, направлена, с одной стороны, на решение кадровой проблемы, с другой – на предоставление молодым специалистам возможности получить желаемую работу.Участниками программы могут стать педагоги до 55 лет, готовые приехать на работу по специальности в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением менее 50 тысяч человек.Победители конкурсного отбора, с которыми будет заключен трудовой договор на 5 лет с нагрузкой 18 часов в неделю, получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей, которую можно использовать по личному усмотрению.Стоит отметить, что в отборе не могут участвовать педагоги, проживающие или работающие в том муниципальном районе или в городском округе, куда планируется переезд.