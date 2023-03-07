На улице Пугачева машины ездят прямо по тротуару. Жители жалуются на постоянную войну с водителями. В час пик ситуация становится особо опасной. Люди боятся попасть под колеса. Софья

На улице Пугачева машины ездят прямо по тротуару. Жители жалуются на постоянную войну с водителями. В час пик ситуация становится особо опасной. Люди боятся попасть под колеса. Софья Бабанина, жительница улицы Пугачева Дорога сузилась до таких размеров, что две машины уже просто разъехаться не могут и поэтому заезжают на тротуар. При этом водители совершенно не