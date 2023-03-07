Все посетители колеса обозрения благополучно эвакуированы, сообщили в пресс-службе Солнца Москвы.

Все посетители колеса обозрения благополучно эвакуированы, сообщили в пресс-службе "Солнца Москвы".Из-за верхового снежного покрова произошло налипание на отвечающий за безопасность датчик, сообщили телеканалу "Москва-24" в пресс-службе колеса обозрения.Механизм остановился в соответствии с регламентом производителя. После этого началась эвакуация пассажиров. Пострадавших нет."Наша подписчица Александра, застрявшая на аттракционе, также сообщила нам, что несколько минут назад ее спустили на землю, представители колеса вручили ей подарки", – передает "".